晶睿通訊(3454)因電子產業供應鏈缺料問題未解，前7月合併營收為32.15億元，年減7.53%，下半年公司將繼續著重供應鏈管理，以因應原物料供給的快速變化，致力達成客戶需求，今天股東會通過每股配息2元。

晶睿通訊今天舉行股東會，晶睿通訊去年因代工與品牌雙事業皆受全球新冠肺炎疫情衝擊，市場需求遞延及安裝人力受封城影響，109年合併營收達55億4443萬元，較108年減少15.66%，稅後盈餘為2.5億元，年減8.76%，每股盈餘為2.9元。

根據市場調查報告，全球影像安防產業在未來五年仍保持7.5%的複合成長率，加上前端內建人工智慧影像分析的換機潮，以及美國國防授權法排除紅色供應鏈所帶來的商機，讓過去幾年飽受大陸安控廠崛起競爭的安控產業出現轉機，供應鏈經過一年多從大陸移往台灣及韓國等地調整，訂單轉移效益讓安控產業需求自去年底見到反轉，晶睿通訊新產品也自去年底陸續導入，並於今年開始出貨。

晶睿通訊表示，整體安控產業藉由人工智慧晶片的導入，已趨向影像人工智慧化，並延伸AIoT智慧化至各垂直市場應用，如：智慧交通、智慧工廠、智慧樓宇等，擴大了網路影像市場的規模，利用影像分析與深度學習來強化機器視覺、物件辨識及行為分析，智慧影像應用讓正確率大幅提升，而智慧影像應用的普及，更讓網路化的安防設備成為駭客的攻擊目標，影像安控設備的資安問題已被正式納為國安問題，晶睿通訊持續優化安控資安管理解決方案，提供端到端的全方位資安防護，此方案包含從前端的網路攝影機、網路影像錄影機到後端影像管理軟體，實踐「內外監顧，軟硬防護」的品牌策略。

儘管轉單效應逐漸顯現，電子產業鏈長短料問題嚴重，衝擊到終端出貨，晶睿通訊上半年營業毛利為8.9億元，年減8.34%，合併毛利率為31.74%，年減0.85個百分點，稅後盈餘為1.38億元，年成長3%，每股盈餘為1.6元；累計前7月合併營收為32.15億元，年減7.53%。

晶睿通訊表示，近期營運受到部分電子物料供應缺口影響，將持續動態反應整體物料供應狀況，以滿足超乎預期的市場需求。下半年繼續著重供應鏈管理，以因應原物料供給的快速變化，致力達成客戶需求。