周一比特幣交易價格再度漲破 50,000美元，為3個多月以來的首次突破該重大心理關卡。

根據CoinDesk報價，以市值計為全球最大的加密貨幣比特幣目前上漲2.5%，報50079.88美元，創下5月中以來新高價。

今年以來，比特幣的報酬率為71%。

Quantum Economics執行長Mati Greenspan表示，這不是我們第一次跨越這個傳奇的里程碑，但基於該產業最近的進展，50,000美元在此時似乎是合理的。

數位資產公司Zerocap交易部門主管Toby Chapple表示，市場持續徘徊在200日移動均線上方，多頭沒有退場，近幾日來Cardano、Ether、Polkadot、Uniswap和其他公共區塊鏈平台相對突出的表現，為比特幣交易帶來有利的買盤。

近幾日來發布的兩個重大消息亦為加密貨幣市場帶來提振。上周美國加密貨幣交易所Coinbase宣布將購買價值5億美元的加密貨幣做為資產配置，以及公司10%的獲利將投入加密貨幣資產組合。

全球最大線上支付業者PayPal周一宣布自本周起開放英國用戶購買、出售和持有比特幣與其他加密貨幣。該公司盼藉此帶動全球使用虛擬貨幣，同時也讓自家網路為企業和央行可能開發的新數位貨幣做好準備。

比特幣價格在今年4月漲破64,000美元，創下歷史新高，但在6、7月間遭到拋售，最低曾一度跌破30,000美元。但自7月中旬起，比特幣價格開始穩步回升。

目前其他加密貨幣亦同步走高，以太幣漲3.1%，報3332.89美元。狗狗幣漲2%，報0.321702美元。