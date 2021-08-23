雖然國內本土疫情於5月大爆發，對房地產市場造成干擾，但在外銷產業出口強勁成長的帶領下，加上國內資金充沛，遞延性買盤將持續出籠，進而帶動建商推案信心，至年底前推案量將會穩定成長，土建融需求亦會同步走揚，土建融餘額可望攀升至2.7兆元，再創歷史新高紀錄。

安信建經總經理張峰榮表示，自7月以來，安信「代辦建築融資」服務詢問熱烈，代辦融資金額月評估約增三到四成，多數建商的推案動機來自於「剛性與置產需求穩定」、「遞延性推案」、「寬鬆貨幣及低利率之資金行情」，以及「經濟成長帶動房市」等因素。因近年國際原物料價格與工資高漲推升營造成本，建商對於土建融需求更甚以往，尤其中、小型建商的資金需求壓力較往年更大。

安信建經認為，「經濟、資金、通膨」將成為鼓動下半年房市持續復甦的動力來源；受到這三大因素影響，民眾購屋信心上揚，房市將能維持熱絡的榮景。在房市持續復甦之下，建商推案信心將告別疫情陰霾，全台推案量穩步走揚，對於土建融資金需求將會明顯增加。

由於5月本土疫情爆發與7月兩項不動產新制上路影響，使得建商推案較為保守、延後推案，土建融餘額增幅較年初來得小。不過，隨著疫情趨緩，房市將漸回歸原有交易秩序，在剛性的自住需求及遞延性買盤回籠下，新預售市場漸已恢復推案動能，國內不動產將續演資金行情。

展望下半年，安信建經認為整體經濟環境有利於房市復甦成長，利多面有「經濟成長率坐五望六」、「低利、貨幣寬鬆」、「海外匯回資金逼近3千億元」、「外銷出口暢旺」、「景氣燈號續亮紅燈」，以及「民間購屋信心轉強」等有利因素拉抬，市場榮景是可以期待的。