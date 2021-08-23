高雄海巡署尋獲154隻走私品種貓，於21日全部安樂死引發外界不滿，總統蔡英文承諾將通過修法，更符合人道精神，對此，台灣大學獸醫系退休教授費昌勇直呼不要輕言修法，「若家庭爆發狂犬病，飼主死亡，台灣變成狂犬病疫區，責任誰負責？」

154隻走私品種貓全數遭到安樂死，讓許多愛貓人士難過，總統蔡英文也在臉書發文，表示務必會修法，承諾會避免憾事再度發生。但是台大獸醫系退休教授費昌勇在臉書公開呼籲蔡政府，「不要輕言修法讓走私貓狗被認養！」因為走私的動物都是來自國外無執照、不守法的繁殖場，而貓的狂犬病潛伏期從數周至數年不等，狗的狂犬病潛伏期為3至8周，這麼大規模的走私，必定來自很多處無照繁殖場。

費昌勇表示，若台灣人認養這些走私貓，數月之後萬一某些家庭爆發狂犬病、飼主死亡，疫情到處流竄，台灣變成狂犬病疫區，責任該由誰負責？並指出這件事防檢局做的完全正確，該修法的應該是嚴懲走私才對。

對此，網友紛紛留言：「沒錯!台灣萬一又淪為狂犬病疫區，後果超慘」、「不要購買動物，就不會有銷毀的事，支持嚴懲販賣繁殖走私的敗類」、「不能再對了，大力支持！」、「光是狂犬病我們就不能承受了，當年鼬獾型發生時，就有多少無辜的犬貓陪著喪命了」。

農委會主委陳吉仲昨天(22日)開記者會表示，走私貓銷毀是萬不得已，未來刑罰將雙重加嚴：無合法執照販售寵物者將直接罰300萬元，並建議法務部提高走私動物刑罰到7年以上，這周就會公告。