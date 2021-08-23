【LIVE直播】陳吉仲稱154隻走私貓安樂死是「萬不得已」! 農委會最新說明｜2021.08.22

農委會防檢局將154隻走私貓安樂死，引發各界撻伐，精神科醫師潘建志昨在臉書粉專發文表示，依法本來就沒有說所有走私動物都必須安樂死，事實上農委會內部可以啟動修改，直言「又不是沒改過」，並質疑陳吉仲說執行安樂死是萬不得已這件事。

潘建志昨在臉書粉專上表示，這次將貓咪全數安樂死是根據《走私沒入動物及其產品處理作業程序》，而「作業程序」在法律位階上，是最低的行政命令位階，行政部門公告後送立院存查，除非行政命令有牴觸憲法或法律，一般都會通過。

潘建志質疑，立法院本來就通過了動物保護法，「走私沒入動物及其產品處理作業程序」出手這麼重，有沒有牴觸動物保護法的立法精神呢？

再者這個作業程序是民國96年制定的，102年修正過。農委會主委陳吉仲說執行安樂死萬不得已，好像他愛莫能助，但事實上作業程序農委會內部可以啟動修改，並直言「又不是沒改過」。而且台灣早就不是殖民地，法律是人民集體意志的表現，通過民主的程序、憲法、法律、行政命令，都可以修改。