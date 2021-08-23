來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周好運生肖，屬羊、猴、龍、蛇、馬的人運勢名列前茅，好事一件接著一件發生，身邊出現許多難得的好機會，無論是財運或事業運都明顯提升，這幾天過得幸福又順遂。

▍1.生肖羊

屬羊人本周事業順風順水，順利賺得財富，只要努力就能有所收穫。周一「三合」，周四「六合」，好人緣帶來財源，會有豐厚的收入。招財能力增強，不光會賺錢還會存錢，投資理財得利，財庫豐盈的日子過得舒心又自在。

▍2.生肖猴

屬猴人口才很好，EQ特別高，周二「三合」，周三「六合」，有吉星來臨，貴人帶來財路，容易大發一筆。屬猴人待人處世態度佳，擁有好人緣，智慧超群並且非常努力，機會就在身邊，能得到不少貴人的幫助。

▍3.生肖龍

屬龍人本周助力多，做事很輕鬆，工作上把握機會好好表現，能獲得嘉獎。周六「三合」，周日「六合」，事業發展前景一片光明，工作能力穩定進步，事業運逐漸上升，只需多留心就能得到晉升的機會。

▍4.生肖蛇

屬蛇人本周會迎來財神爺相助，又得天降貴人，喜事一件接著一件找上門來。周六「六合」，周日「三合」，這段時間特別適合辦重要的事情，能夠順利完成。周二有「天喜」桃花入命，單身者能迎接美好的愛情，心中洋溢著滿滿的幸福。

▍5.生肖馬

屬馬人本周福星多、快樂多，周五「六合」，好運的屬馬人就算遇到困難，也會有人出手幫助。貴人帶來機緣，可成功抓住機會快速賺錢。工作努力獲得大家的掌聲，生活無憂，心情愉悅，每時每刻都幸福。

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