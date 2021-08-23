法國名模布蘭朵（Thylane Blondeau）10歲時登上法國兒童版《Vogue Enfants》封面，清澈藍眼和高冷外表被封「全球最美女孩」；10年過去了，布蘭朵已蛻變成20歲小女人，不只美貌再升級，身材也前凸後翹，成為近年時尚圈備受看好的後起之秀。

今年20歲的布蘭朵一樣擁有迷人藍眼和性感豐唇，少了童年的青澀氣息，取而代之的是成熟女人味，一頭挑染的淺棕色長髮隨性灑落，穿著比基尼挺出豐滿的半乳，同時有纖細四肢及平坦腹部，身材好的不科學，加上一雙勾人的電眼，宛如現代版維納斯，美到令人屏息。追蹤數破431萬的布蘭朵，每次上傳自己的照片都能快速得到5萬以上的讚，社群影響力驚人。

布蘭朵來自法國普羅旺斯艾克斯，擁有一張精緻臉孔和清冷氣息，4歲開始當模特兒，6歲紅遍網路，10歲受邀擔任《Vogue Enfants》封面人物，冶豔、超齡的打扮當時還引起爭議，同時迅速帶來大量曝光度，廣告、代言如雪花般飄來，16歲就成為知名保養品牌代言人。雖然年紀很輕，但她相當懂得運用自身帶貨力，17歲創立時裝品牌Heaven May，現為服飾品牌NO SMILE 創辦人，很有商業頭腦。不過男性粉絲恐怕要傷心了，因為布蘭朵已有穩定交往的24歲演員男友班艾塔（Ben Attal），根據英國《每日郵報》報導，小倆口去年正式升格為戀人，近日一起到南法Saint Tropez聖托佩度假，下海戲水時班艾塔常常關心布蘭朵的反應，舉動十分紳士、貼心。