蛋堡（杜振熙）以專輯《家常音樂》在第32屆金曲獎奪下金曲歌王等3大獎項，未料23日凌晨他在社群PO出當晚拿著獎座的照片，表示「這張照片對我來說非常諷刺」，透露這幾個月接到07開頭的電話，「接起來就是『您好，這裡是中華電……』，通常聽到這裡我就會掛掉」，連金曲獎頒獎典禮當天也接到1通，「讓我非常害怕典禮時會突然被斷話然後完全沒法聯繫事情」，自曝手機電話費已3期未繳，令不少歌迷擔心他財務狀況，對此，蛋堡的經紀人Kitty澄清他財務絕對沒問題。

Kitty今苦笑表示，蛋堡這篇發文的重點並非財務問題，而是還原金曲典禮當天心情，不知道為何外界將焦點放錯地方、扭曲成他的財務不佳，強調：「蛋堡的狀況一直很正常，主要是他除了做音樂還要忙自己公司，繁瑣的事太多、他又比較不擅長處理行政事務，經常忘記一些事情，才會好幾個月沒繳電話費，而且他的專輯早在金曲獎前就供不應求，他的實體1張售價1千元，一度賣到網站當機，奪獎後網站又當機2次，這二天接到各方活動邀約也確實變多，很感謝大家厚愛，也謝謝媒體朋友們關心。」

此外，蛋堡也在自己這篇發文底下留言解釋自己並非沒錢繳電話費，「有一天我認真的想要語音刷卡繳，結果不知為何沒語音一直說要轉專人，然後又一直等不到專人」。對於這次獲得金曲肯定，面對此次金曲盛會，他表示：「每次典禮對我來說，最重要的就是亮相，沒得獎沒關係，星光大道一定要走，而且要展現本我，尤其是這次，代表一個族群的不只樂風，還有穿著。」蛋堡開心地說：「從這張專輯的第1天到這1天，我都能自在地做自己。」