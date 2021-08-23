為兼顧養豬產業的需求與發展，全國環保機關已核准676家養豬場合法使用廚餘，然而廚餘仍有傳播非洲豬瘟的風險，環保署除了全力督促養豬場落實廚餘高溫蒸煮作業外，未來也將推動各縣市透過補助堆肥設備及快速發酵設備等，讓養豬廚餘轉型到堆肥快速發酵及生質能發電。

根據環保署統計，全國環保機關自108年2月1日起強力執行稽查養豬場工作，已稽查1萬5153家次養豬場，然而因應近期發生之走私肉品事件，全國環保機關更立即依非洲豬瘟中央災害應變中心之指示，針對全國676家廚餘養豬場再次啟動稽查工作，務必杜絕廚餘之染疫風險。

環保署環境督察總隊技監林左祥表示，目前雲林、花蓮、台東、金門四縣市已禁止廚餘養豬，但是全國仍有676家養豬場合法使用廚餘，基於非洲豬瘟的高致死率，養豬場應落實廚餘高溫蒸煮，即90度高溫攪拌蒸煮1小時來消滅病菌，並將相關蒸煮情形上傳至環保署建置之平台，針對違法的養豬場，政府機關將依違反「飼料管理法」與「廢棄物清理法」從重處分。

林左祥指出，全國每天的養豬廚餘(來源包括家戶、餐廳、公家機關、學校、軍隊等)約1263噸，做堆肥使用約760噸、生質能約80噸；而家戶收集的廚餘當中，用作堆肥及生質能佔約60％，養豬廚餘約40％，107年至110年已補助地方13億增設堆肥設備、快速發酵設備等，希望能逐步將養豬廚餘轉型到堆肥快速發酵或生質能發電。

根據環保署多元垃圾處理計畫指出，110年已於屏東縣進行廚餘與豬糞尿共消化試驗，除可增加廚餘去化量能外，消化產生沼渣沼液亦可還肥於田如試驗結果可行，未來可推廣至其他養豬場；推動設置廚餘生質能源廠部分，台中市外埔綠能生態園區第1期設施已正式營運，第2期預計112年12月完工，完成後每年廚餘處理量可達5萬4000公噸，年發電量可達887萬度，其他縣市正辦理可行性評估及先期作業等相關規劃程序中。