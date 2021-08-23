杭州市委書記周江勇21日因涉嫌嚴重違紀違法，正接受大陸中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。卻又傳出在螞蟻集團IPO之前，周江勇家族就耗資5億元（人民幣，下同）搶先購買股份，上市未成獲退5.2億元。對此螞蟻集團22日深夜也發出聲明回應闢謠。

據《中國基金報》報導，22日深夜螞蟻集團在官方微信公眾號發佈聲明指出，對網傳相關人員「入股螞蟻集團」的不實消息，說明螞蟻集團在此前IPO發行過程中，嚴格遵守兩地法律法規，過程公開透明，不存在謠言中提及的相關人員入股情況，更不存在突擊入股及退款相關情況。

同時螞蟻集團聲明也指出，也從未與謠言中提及的律師事務所及律師展開任何形式的業務合作。

此傳言在大陸網路瘋傳，指出寧波海曙區委原書記褚孟形的妻子胡敏春提供線索，指浙江一家金融科技公司的上市計畫在2020年11月被緊急叫停。在IPO之前，周江勇家族耗資5億元搶購股份，上市未成獲退5億2000萬元。

傳言也指胡敏春及團隊熟知此事，是因為她不僅代理一些客戶突擊入股，也參與了上市失敗的善後，甚至包括一些資金的路徑安排。同時公開資料顯示，胡敏春在浙江寧波誠航律師事務所擔任律所主任。