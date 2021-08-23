「地造新北 十來運轉－新北升格10年地政展」今起至9月3日在新北市政府1樓大廳展出，展覽結合互動程式與2D、3D圖讓民眾能拍照打卡，從玩樂中了解新北如何開發土地。

新北市長侯友宜今出席表示，新北地政10年也是新北市升格11年，未來10年的新北都市地政發展，包括塭仔圳的市地重劃，蘆洲蘆南蘆北的銀河灣計畫以及我們新店十四張區段徵收，中和秀朗橋北側的區段徵收，很多的重大建設隨著地政的翻轉，及城鄉規劃加上交通建設，讓新北市未來的10年，超越了前10年，帶動大台北的發展。

新北地政局局長康秋桂表示，展覽範圍涵蓋1樓大廳三個展區，以東側城堡、中央膠囊、西側未來列車三種風格代表新北土地的過去、現在與未來，透過三種截然不同的造景搭配有趣活潑的像素遊戲風格，帶領民眾一起穿越時空，觀看地政局過去10年的成果、正進行的努力與未來10年的展望。

走到過去展區，以宮廷城堡的造景來介紹已完成的區段徵收、市地重劃開發區，包含閃耀五星及金山重劃區；再走進時空膠囊的造景中，看見目前正如火如荼進行的新泰塭仔圳市地重劃區的故事；最後，一起進入未來列車的場景，看見即將進行的新店十四張、秀朗橋北側、蘆南北區段徵收等開發未來式。

展區並結合互動程式與適合打卡的2D、3D特色拍照景點，讓展場不只是觀賞，現場看展集章還有限量好禮，家長也可以帶著小朋友一起來玩沙畫，將作品貼在展覽牆面展出。