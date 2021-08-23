上網購物通常流程短，付款速度快，一下字就能解決購物需求。但是若遇到需要退貨，相關流程可能讓你煩到反胃。因此，為進一步優化購物體驗，蝦皮購物宣布推出「蝦皮安心退」退貨服務，升級退貨、退款流程，8月23日起蝦皮商城、優選（含優選+）賣家啟用「蝦皮安心退」服務，蝦皮購物將作為買、賣家雙方的中介者，協助消費者完成退貨、退款需求，買家可無需透過賣家並且減少雙方的溝通成本，相關進度也能透過蝦皮app掌握；此外，也新增「7-11超商退貨」方式，多元的退貨方式都免運費，讓消費者真正放心買、安心退！

2021年疫情無預期升溫，零接觸購物成為民眾日常，同步也帶動民眾線上購買品牌商品的風氣，蝦皮商城的業績表現亦日益增長，於７月首創商城專屬的「商城狂購節」，更創下單日需求量較平日成長3倍的表現！為了回饋用戶支持，蝦皮購物除了推出「蝦皮安心退」為消費保障再升級之外，也持續再推出「8.25商城狂購節」，攜手知名國際品牌全面25折起，更加碼85折及92折優惠神券，於蝦皮商城購買所有開學需要添購的商品，不僅可享最高現折5000元的誠意優惠價，更可享受15天鑑賞期內無負擔的退貨服務。

蝦皮購物為了持續帶給用戶良好的購物體驗，蝦皮購物全面升級退貨流程，推出「蝦皮安心退」服務，4大功能優化你的購物體驗！讓網購退貨不再需要花費大把時間、心力進行退貨溝通。「蝦皮安心退」4大優化如下：

一、蝦皮購物成為退貨中介者：買家申請退貨後，退貨退款案件將直接受理，蝦皮購物將介入處理退貨退款流程，為買、賣雙方節省退貨心力。

二、支援超商、宅配退貨：退貨物流依照賣家設定，可支援7-11超商寄件、物流取件、或其他賣家安排之多元退貨方式。

三、退貨免運費：買家申請退貨後，買家無須支付退貨運費，輕鬆退貨0負擔！

四、退貨狀態隨時掌握：蝦皮購物透過系統整合退貨、退款申請，將退貨流程完整揭露，買家可於蝦皮APP一手掌握退貨進度與結果，讓買家更安心、賣家更省心。(賣家所安排之物流商不包含於此)

迎接9月開學季，蝦皮購物「8.25商城狂購節」祭出商城299元免運券2張、最高折抵2500元的85折優惠神券，此券搭配Microsoft微軟 Surface Go 2超值組合最高現省13350元，只要19938元就能帶回家，搭配國泰世華蝦皮購物聯名卡再享最高回饋15%。另外，蝦皮寶箱抽限量蝦幣25倍回饋券。

為了回饋用戶支持，蝦皮購物打造開學必備3C組合包，從筆電到硬碟最低25折起。APPLE MacBook Air M1 13吋筆電活動價30000元有找、SP 256G固態硬碟流血價25折只要400元、威剛Premier 256GB 記憶卡也只要749元；還有限定價27300元的iPhone 12 128G、下殺25折的AirPods Pro，讓你走在3C潮流最前端。宿舍必備物品也祭出精選優惠，破盤價625元的岱思夢冰晶涼感枕讓你擁有一夜好眠；破天荒25折的雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露 50ml 組合，不到2000元就能養出迷人水煮蛋肌。外宿想要擁有自己的洗衣機嗎？下殺77折的LG智慧變頻洗衣機14000元有找、P&G洗衣膠球補充包３包裝優惠價也只要250元，至於宿舍內娛樂，就交給下殺25折只要750元的HomePod mini，讓你開學也能隨時開趴！