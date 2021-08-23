2021 TY Star 網紅培訓營第二梯於8月19日結營，三天的KOL培訓課程中，所有學員在成果展現時使出看家本領，有人帶著孩子一同上鏡、有人拿著吉他、跳著舞來段即興演出，更有人運用獨特嗓音及輕柔動作，緊緊鎖住眾人目光，將自己的獨特風格與魅力發揮得淋漓盡致。在導購型KOL演練當中，商品從鮮一杯南非國寶茶、森田藥粧面膜、天后點紅口紅，到自家產品的演繹皆能流暢演出，令在場講師及學員讚不絕口。

本次網紅培訓營首先由達摩媒體行銷業務經理姜浩如、許以彤，傳授學員吸粉攻略及如何使用故事行銷；浪花創辦人陳艾琳深入分析網紅定位方式，帶給學員無限的發展空間；中天新聞主播簡至豪，帶來一段從主播到YouTuber的轉型心路歷程；時尚穿搭教主陳欣欣透過數年直播經驗，傳授豐富的銷售金句；17LIVE人氣直播主糖糖手把手指導演出，親身體驗網紅的拍攝過程。

學員運用課程技巧，發揮個人特色。(圖/太陽星網路科技股份有限公司提供)

2021 TY Star 網紅培訓營結營典禮在大家的掌聲中落幕，有的學員本身就是KOL，有的是在成為KOL的道路上，三天充實的課程中，學員們紛紛表示自己最大的轉變就是能勇敢上鏡，且真正學到網紅經營社群的技巧，包含調色、排版等，甚至發現自己從未察覺的個人特色，未來在經營自己的品牌上有更多助益，也紛紛表示若還有機會，一定會繼續參加這樣的課程。主辦方表示，這個時代人人都可以是網紅，充分運用自己的個人特色與魅力，才能在這個領域勝出，這次的學員不論是老師、品牌方或是學生都表現出色，期待未來能培訓出更多優秀、風格獨特KOL。

課後學員積極與講師、其他學員互動交流。(圖/太陽星網路科技股份有限公司提供)

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