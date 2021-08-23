國防大學上校私自取野戰口糧 校方：刑懲併行移送偵辦 12:002021/08/23 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軍紀又出包，國防大學管理學院上校私搬戰備口糧，遭監視器全錄下，軍方送辦。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防大學今（23）日表示，本屬管理學院黃姓上校於今年六月下旬，疑似在下班後私自進入餐廳庫房，取走C式野戰口糧及加熱式調理包各一箱。 國防大學指出，本案經行政調查屬實，黃姓上校雖已歸還物品，本校仍依「刑懲併行」原則，除核予行政懲處，並移送士林憲兵隊偵辦。本校將強化法紀觀念宣導，落實庫儲管理安全。 涉接觸國防大學校長張哲平 檢調搜索退役將校錢耀棟、魏先儀到案 野馬富少才嗆殺陳時中 今對撞女騎士害命危 200萬跑車也報銷 #國防大學 #上校 #野戰口糧 #黃姓 #本校 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 軍紀又出包 離譜上校偷搬庫房2箱戰備口糧 監視器全都錄 08:052021/08/23 社會 上尉兒子酒後辱警鬧事 陸軍副司令父親自回應了 11:212021/08/22 社會 國小組長想戒毒轉交男友保管 男友以500元轉賣遭逮 11:012021/08/22 社會 牛肉麵店淪毒品據點 外籍生遭吸收種大麻 檢警破北中南供應鏈 14:512021/08/19 社會 台師大糾正案 監委指有違師道 夏學理再反擊 21:462021/08/17 政治 高刑大偵查佐疑洩個資給徵信業者 今晨遭聲押 09:132021/08/17 社會 退役將校涉共諜案 交保嗆聲你給我讓開 04:102021/08/20 社會新聞 應徵服務生被洗腦成酒店妹 4辣妹無力還錢慘遭毆打電擊凌虐 15:112021/08/21 社會 為1萬元當抓耙仔洩漏情資 高雄貪警換5年6個月刑期 08:072021/08/16 社會 前空軍少將、中校涉共諜案 檢諭令2人交保 07:452021/08/19 社會 不管三級警戒！ 嘉義補教師堅持替4生上課 遭重罰30萬元 10:382021/08/19 社會 社會熱門新聞 軍紀又出包 離譜上校偷搬庫房2箱戰備口糧 監視器全都錄 - 社會 瑪莎拉蒂遭暴怒女友漆上「渣男」 超狂影片網：寫錯字啦 - 社會 確診老翁砸醫院後搭捷運落跑 恐成染疫破口被起訴 - 社會 台南嬤孫離奇車內亡 高大成揭恐怖死因：求救也來不及 - 社會 台南嬤孫「冷氣開到沒電」熱死車內？媽痛哭：怎麼會這樣 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。