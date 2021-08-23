國防大學今（23）日表示，本屬管理學院黃姓上校於今年六月下旬，疑似在下班後私自進入餐廳庫房，取走C式野戰口糧及加熱式調理包各一箱。

國防大學指出，本案經行政調查屬實，黃姓上校雖已歸還物品，本校仍依「刑懲併行」原則，除核予行政懲處，並移送士林憲兵隊偵辦。本校將強化法紀觀念宣導，落實庫儲管理安全。