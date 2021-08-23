因晶片短缺，上周豐田汽車曾宣布9月將大減4成產能，故汽車類股當時被市場大舉拋售。但23日汽車族群跌深反彈下，也帶領日股擺脫8個月新低，早盤收盤時，日經指數收27,479.85點，漲466.6點或1.73%。東證收1,916.51點，漲35.83點或1.91%，其中，運輸設備產業漲3.5%。

上周，豐田拋出這顆即將大減產的震撼彈後，汽車相關指數周線大跌超過1成。而指數會這樣上下大幅波動，在2020年疫情爆發之年才比較多見。

不過，汽車類股大幅下殺，搶短投資人也看到絕佳逢低買入機會，因為豐田減產的利空影響應不會維持太久。豐田漲3.2%，電裝漲6.8%，日產也漲3.4%。

東交所全部33個產業指數都上漲，震幅大的航運股，在上周周線大幅下修後，目前也上漲4.3%。

電機類股也大漲2.8%，基恩士、索尼與日立分別漲4.1%、3.8%與2.7%。

同時，軟銀擬出售自己的晶片設計廠ARM給Nvidia的計畫可能生變，因此股價下跌1.5%。英國政府表示，需要進一步調查，因為這樁合併案有可能會傷害市場競爭，產生不公平壟斷現象。