彰化一名越南籍40歲泰姓移工，今年2月春節與友人幾杯黃湯下肚後，騎乘電動車準備返回宿舍時，不慎擦撞一輛機車，造成對方多處骨折，事後與騎士以33萬8000元和解，等於白幹一年，還因公共危險罪被判刑3月緩刑2年，後悔莫及。

判決書指出，今年2月泰姓移工在伸港與友人喝了啤酒，下午4點多騎乘電動車返回公司宿舍路上，在中興路三段左轉準備進公司，但沒有遵守標線竟逆向行駛，撞上對象同樣無照的機車騎士，造成騎士左脛骨、左手掌、中指等多處骨折，泰男酒測值每公升0.77毫升。

法官認為，認為泰男酒後騎乘電動車又未遵守交通規則，導致騎士閃避不及發生碰撞，造成嚴重傷害顯有重大過失，雖然騎士無照也有過失，事後調解泰男同意賠償33萬8000元給騎士。

法官審酌，泰男坦承犯行，犯後態度尚佳，考量外籍移工隻身來台擔任基層勞工，每月僅領薪資2萬4000元，在家鄉越南還有3名分別就讀國中、國小、幼兒園子女，還有母親要養。

外籍移工法治觀念不足，目前也已經與告訴人達成和解，並按期賠償損害，每月15日還款1萬3000元至清償完畢，訊後也依公共危險罪判刑有期徒刑3月，並宣告緩刑2年，可上訴。

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