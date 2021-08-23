53歲女星伊能靜在2015年梅開二度，嫁給小她10歲的男星秦昊，伊能靜隔年則以47歲高齡，為秦昊生下女兒「小米粒」，而現在小米粒已經5歲了，不吝嗇分享生活日常的伊能靜，就大方曬出一家人享受天倫的影片，秦昊噴父愛和女兒玩在一起，而5歲小米粒一雙長腿更是吸睛。

伊能靜日前帶著女兒探班秦昊，她幸福發文：「#我的生活儀式感 來探秦先生的班嘍，整個夏天最好的儀式就是家人在一起」，影片中，秦昊噴父愛和小米粒玩耍，秦昊一下為女兒梳頭髮，一下又和抱起小米粒玩「飛高高」，父女互動相當溫馨。

伊能靜微博全文。（圖／取材自伊能靜微博）

米粒雖然沒有露臉，不過擁有父母優良基因的她，年僅5歲就有一雙大長腿，也吸引網討論：「女兒腿好修長」、「米粒那無處安放的大長腿」，還釣出伊能靜現身回應：「遺傳了爸爸」。

其實，伊能靜日前就大方曬女兒和秦昊的父女日常，只見5歲米粒頂著一頭長髮散落在背上，她躺在爸爸秦昊的背上，父女都擁一雙長腿，相當吸睛，伊能靜還在照片中標記「腿長一米八」，字裡行間藏不住為人母的驕傲和喜悅，網友也大讚小米粒未來一定是個長腿美女。

伊能靜微博全文。（圖／取材自伊能靜微博）

而米粒不只長腿吸睛，伊能靜去年就在陸綜透露，女兒對服裝、舞蹈、音樂各方面都有興趣，表示小米粒有上芭蕾、拉丁舞、街舞、烹飪課、鋼琴和數學，共6種才藝課，伊能靜笑說：「大家不要覺得我是個瘋狂的媽媽」，她強調，課程都是女兒有興趣、主動要學的，而伊能靜也認為，只要女兒想學習，她都願意讓孩子去做。