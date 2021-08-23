大安區社區公共托育家園23日正式誕生。（陳淑娥攝）

大安區社區公共托育家園23日正式誕生，台中市長盧秀燕出席揭幕儀式。（陳淑娥攝）

台中市甲安埔首座公托－大安區社區公共托育家園23日正式誕生，市長盧秀燕揭幕指出，市府力推公托公幼倍增計畫，兩年半時間，台中市公托已從原本僅5座成長至16座，數量3倍增，大安社區公托家園是台中第16座公托，明年規劃全市再布點達50座公托，提供平價優質的托育服務，讓市民幸福加分。

市長盧秀燕表示，她剛上任時，台中29行政區只有5間公托，為提供市民良好的托育資源，市府致力於公托公幼倍增計畫，要求社會局和教育局跨局處合作，讓托育建設加速進行，目前公托數量已達3倍增，除了今日開幕的大安社區公托家園外，大甲、外埔也規劃各1處公托，預計明年規劃布點達50間，達到10倍增目標。

盧秀燕也預告接下來還有豐原、霧峰、烏日、北區、太平等公托家園將陸續開幕，提供安全、舒適、快樂及友善的托育環境，打造台中幸福城市。

「守護孩子，等於守護我們的未來！」社會局長彭懷真強調，每位孩子都是父母的寶貝，市府將持續編列預算，爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，加速完成公托倍增至50間的目標。

社會局說明，大安區社區公托家園設立於大安國小內，由於該區長期致力於海岸線生態環境保護，因此大安家園以「晴天白雲」的概念融入空間設計，除規劃「活動區」、「睡眠區」、「盥洗室」、「清潔區」，走廊更裝置成「感覺統合區」、「視覺區」、「塗鴉區」、「積木區」等，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。

社會局指出，為提供安全的托育環境，7月中已完成托嬰中心托育人員疫苗接種，工作人員除每日收托前，確實量測體溫及注意健康狀況，也按照衛福部頒布的「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」進行健康監測計畫，及建立異常追蹤處理機制，收托幼兒每日至少測量體溫2次，並落實管制訪客人數。

社會局強調，大安家園採分艙分流照顧機制，1名托育人員照顧4名嬰幼兒，以5人1組分層、分室或分區規劃，確保每1組服務過程可保持室內1.5公尺的社交距離；教職員工及幼兒仍應維持戴口罩、勤洗手的好習慣，身體若不適應儘速就醫。

社會局指出，大安社區公共托育家園採日間托育，由4位專業人員照顧12名0至2歲嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，每月收費1萬元；凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，符合收托資格者即可報名登記。

今日啟動儀式，市長盧秀燕、社會局長彭懷真、台中市托育品質促進發展協會理事長林逸蓁、台中市議員施志昌、李榮鴻、吳敏濟等人均出席。