宏永建設負責人宋東明在新北市深坑推出「帝品苑社區」建案，故意將公司名稱與「宏泰集團」混淆，吹噓建案與知名豪宅「仁愛帝寶」有關，宣稱建案有健身房、KTV等豪華公共設施，以高於行情一倍每坪45萬出售，共銷售5.3億，事後因豪華公設是以停車格違建被拆除，住戶受騙提告。台北地檢署23日依詐欺罪起訴宋東明及代銷業者「甲天下」廣告總經理張鏡在2人，並痛批2人是利用巧門漏洞的「奸商」，套利1.3億，還擺爛致消費者嚴重損失，請求從重量刑，並沒收不法所得5.3億。

檢方調查，宋東明2000年在深坑興建「帝品苑社區」，找來甲天下總經理張鏡在負責銷售，2人明知當時深坑建案行情每坪20多萬，為了抬高建案價格，故意塑造成宏泰集團知名豪宅「仁愛帝寶」系出同源，有相同等級之豪華公共設施及奢華風格，專門鎖定多金退休人士進行銷售。

宋、張2人明知建案地下1至3樓均為停車空間，不得挪作其他用途，且原本向新北市政府申請的總樓地板面積使用情形，並未規劃健身房、撞球室、親子遊憩室、交誼廳、KTV等公設，竟於2001至2004年間，將地下1樓原定停車空間，改為健身房等公設，並製成精美紙本廣告文宣及影片，以類似知名建商「宏泰集團」名義對外銷售，銷售總額逾5.3億。

宋、張2人為掩飾犯行，在買賣契約中以魚目混珠方式，以與公共設施無關之「社區綠美化基金」提供住戶管委會2360萬元，給管委會雇工施作公設，若日後被拆除，就卸責給管委會處理。2016年新北市政府工務局發現該社區公設違規使用停車空間，要求管委會拆除，造成每年額外5萬元拆除費負擔，且公設無法使用，住戶始知受騙上當，憤而提告。

北檢原本認為是民事糾葛，不起訴2人，但高檢署發回北檢續查，檢方重新調查後，認為2人將停車位偷換為公設的狸貓換太子詐欺手法，不法增加住宅銷售面積200坪，並藉違法施作的公設占用地下1樓停車空間，減少30個停車位，若以銷售時價每坪45萬計算，2人套取1.35億，僅提撥2360萬元佯稱「綠美化基金」搪塞。

檢方痛批2人是玩弄法令的「奸商」，應杜絕不肖建商勾結代銷業者聯手洗腦，利用購屋民眾資訊不對等的弱勢地位，將民眾視為待宰羔羊、俎上之肉的惡行，以保障消費者權及維護交易信用，請求法院對2人從重量刑。