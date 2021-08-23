富達投信表示，近周股票基金流向，以醫療保健股基金連9週買超，單週淨流入9.3億美元，為各產業之冠；此外，科技股基金也連8週買超，單週流入8.8億美金；金融股連續2週買超，單週流入5.2億美金。

股票基金資金已連34週買超，其中國際股票資金連續59週買超。富達投信表示，在單一國家股票資金流向部份， 已開發國家中，美國連續2週買超，單週流入128.2億美金；歐洲連續3週買超，單週流入6.3億美金；新興市場國家則以流出居多，台灣單週流出8.4億美金，韓國單週流出43.5億美金。