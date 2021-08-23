香港首場「十四五」規劃綱要宣講會今上午在香港特區政府總部舉行。香港中聯辦主任駱惠寧表示，「十四五」規劃再次明確了香港發展新定位，推動香港實現長期繁榮穩定的戰略考慮，現在需要香港社會進一步行動起來。

《十四五規劃綱要》宣講會今早10時在港府總部舉行，大陸國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權、駱惠寧及香港特首林鄭月娥等出席。

明報報導，駱惠寧致詞時表示，香港實現由亂及治的重大轉折，發展已進入新階段，香港需認清國家規劃要求，融入國家發展大局。他並稱，「十四五」規劃再次明確了香港發展新定位，體現了中央統攬國際國內兩個大局，推動香港實現長期繁榮穩定的戰略考慮，現在需要香港社會進一步行動起來。

駱惠寧又稱，香港擁有國際金融、貿易、航運中心和全球離岸人民幣業務樞紐等經濟地位，在於擁有連接內地的區位優勢和自身良好的投資營商環境。

他指出，香港發展的最大機遇在大陸內地，隨著國家「十四五」規劃的實施及2035年遠景目標的確立，香港正面臨新一輪歷史發展機遇，「一定要牢牢地抓住它」。