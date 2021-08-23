新北市今舉行首場海葬儀式，有20位先行者搭乘船隻，在6000公尺外海離航回歸自然；民政局長柯慶忠表示，新北市升格前僅有1600多人選擇環保葬，但升格後數量成長近7倍，今年至7月為止的環保葬者已達963名，其中以三芝櫻花生命園區數量最多。

新北今年預計辦理5梯次的海葬儀式，受疫情延後僅剩2場，今舉行首場海葬，20位往生者在家人陪伴下灑向大海，其中也有民眾為了完成兒子的心願，不忌諱「白髮人不送黑髮人」傳統，搭船出海送最後一程。

柯慶忠表示，隨時代變遷，環保自然葬接受度越來越高，新北升格前僅有1571人選擇植存、95人選擇海葬，但升格以來已有1萬405人植存、520人參加海葬，增加將近7倍；其中今年三芝櫻花生命園區選擇環保葬的占大宗，約有266人，逼近去年全年總數，為成長幅度最大的生命園區。

民政局指出，市府在三芝櫻花生命園區種福樓設有「環保葬追思專區」，內有200座祈福燈，今年7月已開放民眾申請，後續會視情況增加，預計可完成1400座，供環保葬家屬弔念。

另外，市府去年5月也啟動身後關懷計畫，目前已有857位民眾申請，申請後年滿20歲的市民可選擇環保葬地點或海葬，事後將由市府協助聯合奠祭，免費提供接運、洗身、著裝、禮堂使用等流程，不必擔心身後事成為家人負擔。

殯葬處指出，9月7日仍有一場海葬，目前受理報名中，只要攜帶火化許可證、切結書及2位登船家屬身分證影本，前往新北市立殯儀館報名即可，而海葬過程也會遵守防疫規範，除了租用大型船艇外，須戴口罩、手部消毒及量測體溫才可登船，並提供家屬酒精濕紙巾隨時擦拭，詳情可上新北市政府民政局生命終章網站(http：／／www.ca.ntpc.gov.tw／ )查詢。