台南市昨（22日）發生一起離奇命案，一名64歲黃姓老婦當天上午帶著睡不好的4歲孫，到麻豆一家廟宇收驚，豈料結束被發現雙雙陳屍在紀安國小旁車內，警消獲報抵達現場時，嬤孫已氣絕身亡，警方發現2人身上無明顯外傷，現場也沒有發現遺書，初步排除輕生或他殺。對此，法醫高大成研判，嬤孫2人應是長時間待在怠速車內吹冷氣，導致一氧化碳中毒，一旦當下感覺身體不適已經昏厥，也無力對外求救。

台南嬤孫陳屍車內，疑怠速開冷氣導致一氧化碳中毒。（圖／讀者提供資料照）

法醫高大成表示，「體溫」是釐清兩人死因的重要關鍵，如果是熱衰竭死亡，即使死後7小時肛溫大概還有35度，要是一氧化碳中毒，則僅約26、27度，身上也會出現粉紅色屍斑。由於嬤孫2人中午12點多進入車內就一直沒下車，研判可能是在車上吹冷氣，當意識到身體不舒服時，已經昏厥倒在車內失去意識，直到車子完全沒電，才被人發現。

高大成指出，車子在怠速又開啟內循環模式，時間久了外頭空氣沒有導入，車內空調就變成一氧化碳循環，加上4歲小歲與60多歲老人家 的孩子對不舒服感受度比較遲鈍，等到發現不對勁已經很嚴重。他表示，解剖2人遺體若是血液一氧化碳含量超過20%，死因就可能一氧化碳中毒，而非熱衰竭。

據悉，4歲男童的母親與丈夫離異後，孩子跟著母親與外婆同住在台南七股，由於3人曾經住過麻豆，昨天上午9點男童的外婆帶開車載他到麻豆一間廟宇收驚，11點多結束後回到車上，不料傍晚6點多，附近民眾發現婦人一直未將車子開走，上前查看發現車門未鎖，打開車門欲叫醒他們，驚見2人一動也不動，嚇得趕緊報案。

台南市消防局勤務指揮中心晚間7點10分接獲後，派遣西港分隊、麻豆分隊前往救援。救護人員抵達現場時，婦人坐在駕駛座、其孫子躺在副駕駛座已長屍斑、呈屍僵狀態。警方初步發現，死者身上沒有外傷，分別陳屍在駕駛座與副駕駛座，車內並外力侵入或燒炭或明顯輕生跡象。