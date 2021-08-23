農曆七月到，在鬼門開的時節，網紅也「應景」去靈異地點挑戰，以拍都市傳說、靈異故事為主的YouTube「髒話人」，近日帶著不信邪的態度去做都市傳說挑戰，夜訪位於彰化八卦山上的廢校培元中學，從開頭就遇上各種讓人困惑的事件，最後製作人還疑似中邪，讓一行人當場嚇傻。

靈異類知名YouTube頻道「髒話人」，鬼月勢必推出相關企劃，最新一集影片他們造訪彰化知名試膽景點「培元中學」，對於該校有許多傳聞，例如前身是亂葬崗，更緊鄰祖墳用地，傳因當初因發生過命案才成為廢棄學校，如今已無人煙多年，靈異傳聞更是沒斷過，一行人因此前往拍片，實測「真的有鬼嗎？」。

髒話人與團隊在深夜12點整進入長滿雜草的學校，首先就遇到恐怖的教室，裡頭兩面都是鏡子，地上滿是冥紙，氣氛非常詭異，髒話人被單獨在美容教室的躺椅上做靈動測試，立刻聽到天花板上傳來叩叩響聲，隨後椅子被踢動，讓他嚇得跳起來，藏不住僵硬的表情。

知名YTer髒話人，在鬼月前往彰化廢校實測，結局超展開，讓他坦言非常後悔。(翻攝自YouTube頻道「髒話人」)

實測企畫本應到此結束，當時時間已經來到凌晨2點，但製作人提議到對面的某棟大樓再測試一下，因此他們只好走在漆黑的校園中，環境感覺特別恐怖，一行人進入教室沒多久，製作人突然發出可怕的吼聲，當隨行師父上前關心時，製作人出現詭異舉動，竟拿起生米入口開始嚼，一行人又怕又慌張，此時製作人突然失去意識倒地，後腦重重撞地，隨行師父眼見不對，趕忙上前處理，好不容易製作人悠悠轉醒，第一句話卻是說：「祂們一直叫我過去」，讓眾人不知所措，只能快速撤離現場，而一離開學校，剛剛言行還很奇怪的製作人立即恢復了正常，可是對剛剛發生的事情毫無記憶，髒話人則坦言，他內心真的後悔來挑戰這個都市傳說。

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