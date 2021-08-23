權值股領軍，台股止跌反彈站上16750點！

上周五美股全面收高，尤其是Nasdaq及費城半導體指數強勢大漲，為連兩周重挫的台股打了一劑強心針，加上當沖證交稅稅率減半確定延長3年，吸引短線搶反彈資金進場，今天台股在台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)、日月光(3711)、股王矽力-KY(6415)、聯發科(2454)等半導體權值股開高帶動下以大漲逾百點開出，電子類股遍地開花強勢反彈，中場過後，不斷釋放利多訊息的航運股總算止跌反彈，長榮(2603)、萬海(2615)大漲帶動新興(2605)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)盤中股價強攻漲停板，中小型股亦在資金回流下表現強勢，911APP*-KY(6741)、士紙(1903)、安格(6684)、世芯-KY(3661)、宏觀(6568)、元隆(6287)等同步攻頂，在電子及傳產權值股連袂反彈下，台股指數開高走高，盤中指數大漲逾400點，站上16750點，截至11點30分為止，加權股價指數約16735.52點，大漲393.58點，成交量約2654.67億元，OTC指數為205.76點，上漲4.78點，成交量約546.34億元。

今天盤中上市各類股以航運類股表現最佳，上漲7.67%，其次是玻璃類股及半導體類股，分別上漲6.69%及3.27%，表現較差者為網路通訊類股、百貨類股及金融類股，其中網路通訊類股下跌0.41%，百貨類股下跌0.2%，金融類股上漲1.17%；上櫃部分，表現最佳航運類股，上漲6.96%，表現最差為文創類股，小漲0.11%。

就技術面來看，上周台股產業利空頻傳及多殺多下，指數快速探底，終場加權股價指數以16341.94點作收，累計一周下跌640.17點，跌幅約3.77%，周K連二黑，日均量為3659億元，OTC收盤指數為200.98點，累計一周下跌6.22點，跌幅為3%，周K亦連二黑，日均量812.06億元；今天台股在美股大漲、權值股領漲下，指數止跌反彈，盤中大漲400點，重回16750點；受到產業基本面開始下修拖累，近兩周台股呈現急跌走勢，累計8月下跌點數達905點，跌幅達5.25%，若加計7月下跌508點，台股指數兩個月已回吐1400多點，修正幅度不小，今天台股指數大漲，正是反應短線跌深已具備反彈條件，不過產業景氣不確定因素不少，預期指數難以V型反轉。

分析師表示，隨著Delta新冠變種病毒引發新一波疫情升溫，導致美國經濟數據下滑，加上Fed會議記錄提出縮減購債，造成美股高檔劇烈震盪，全球金融市場也受到驚嚇，而台股亦因MSCI季度調整台灣權重再次調降，且人氣退潮、成交量能縮減，技術線型轉空。

雖然因台股跌深可望有反彈機會，但台股上檔套牢賣壓沈重，且外資大賣台股，台幣走貶，融資餘額仍在相對高檔水位，整體落底訊號尚未出現，加上月底MSCI季度調整調降台灣權重，市場人氣與籌碼仍待時間沈澱，建議即使反彈也不追高，多看少做，保守應對，選股以高殖利率概念股為主。

欣興(3037)今年第2季每股盈餘1.21元，其中毛利率達19.4%帶動營利率跳升至8.5%，反映高毛利IC載板比重跳升，且在ABF供給吃緊下的漲價效益；長線而言，整體ABF需求擺脫Intel PC主導需求的態勢，呈現百花齊放，公司法說會表示，2025年以前ABF產能分配已與客戶談定，未來持續看好，可逢低佈局。