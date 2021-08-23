LED封裝大廠億光（2393）上半年營運表現亮麗，展望第三季需求仍佳，不可見光產品價格走勢則漸趨穩定，推估第三季營收有機會持穩於高檔。今股價開高走高，盤中漲2.6元至54.4元，啟動填息的走勢。

億光去年不畏疫情、營運回溫，8月19日除息2.25元，雖19日、20日兩天股價持續受台股不振影響而暫呈貼息，今隨著台股走高，盤中漲到54.8元，距離完全填息價55.5元，僅差0.7元。

億光今年上半年受惠於背光及不可見光產品兩大產品線需求均強勁，營收及獲利都交出佳績，上半年營收約126.4億元、年增約24%，上半年營業利益13.19億元，年增約1.6倍，歸屬母公司業主淨利為10.66億元，年增約135%，每股淨利2.4元，創下合併報表以來同期新高。

億光今年上半年獲利攀高，除了需求強勁，亦受惠不可見光產品自年初以來就供不應求，連續幾波調漲、累計價格漲幅近2成。

展望第三季，隨著業界紛紛投入不可見光產能擴充、供給漸增，億光自家不可見光新產能也自第二季以來逐步開出，預期需求仍熱絡，不可見光產品價格走勢則漸趨穩定。法人預期，億光第三季業績將持穩於高檔，今年全年每股盈餘可望超過4元，將是近5年來新高。

億光今年7月營收21.47億元、月減11.14%，但仍年增13.72%，主要是受到季底例行性盤點影響。今年1-7月營收147.93億元，仍年增22.74%。