遊戲股王鈊象(3293) 42元股息今天除息，隨大盤反彈，出現強勁填息走勢，盤中上漲超過5％，填息率超過8成。

鈊象7月合併營收為9.69億元，年增28.58％，創下歷史次高，網路遊戲及商用遊戲機營收佔比為91％及9％。2020年疫情衝擊，使得公司商用遊戲機業務衰退達42％；2021年在各國逐漸解封情況下，公司商用機由谷底回升，今年上半年再推出新產品：奧特曼系列變身大決戰及狂野飆車9，上半年營收較去年同期增加2.42億元，年成長113％。

商用機下半年除了繼續鋪貨大陸市場外，也將推展至台灣、歐美、日本、中東等全球有機會的市場，也會再有重磅機種推出，營收貢獻可超越上半年。

六大APP：金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺及美國遊戲授權等業績持續成長，上半年表現穩定，到目前營收比重仍在9成以上，是公司獲利持續創高的主要動能。

該公司上半年每股盈餘33.35元，獲利超過3個股本，前7月稅前淨利達到33.22億元，每股稅前盈餘47.2元，持續創下歷年同期新高。下半年雙引擎動能強勁，法人估計全年每股盈餘上看7個資本額。