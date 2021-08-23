勃肯鞋(Birkenstock)與新東家正展開全面新的戰略計畫；新老闆是LVMH集團旗下企業，迫切希望將全球產能從3000萬雙提高到4000萬雙。

私募股權公司Catterton在三個月前買下了勃肯鞋多數股權，執行長Oliver Reichert為新老闆提出戰略，希望能在成長快速的亞洲市場，例如中國、日本、新加坡、南韓和印度有所做為。

勃肯鞋計畫新投資1億歐元，其中在德國東部的哥利茲市(Goerlitz)、勃肯鞋目前最大的生產工廠將投入5000萬歐元，為該工廠進行現代化的更新。該廠擁有1900名員工，幾乎所有最受歡迎的軟木涼鞋都在該廠生產。

另外勃肯鞋將投資5000萬歐元建立一全新工廠，初期400名員工、中期1000名員工，塑料涼鞋將交由該工廠生產。該公司將在九月決定新工廠的地點，最晚在十月決定。目前三四個候選地點皆位在德國。Reichert表示，這些投資是對德國工廠的承諾，勃肯鞋將繼續只生產「德國製造」的鞋子。

預計該新廠將在2023年開始投產。目前勃肯鞋最大的同業競爭對手為來自丹麥的Ecco，該公司也為全球最大鞋類零售商之一，產品不僅限於涼鞋類。