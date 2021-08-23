投資人逢低進場，周一國際原油價格走高，扭轉了連跌7天的低迷走勢，惟對全球新冠疫情急升將如何影響燃油需求的憂慮揮之不去，以及受美元升值影響，油價漲幅可能受抑。

目前布蘭特10月期油大漲2.10%，報每桶66.55美元，稍早前一度跌至每桶64.60美元，創下5月21日來新低。

美國10月期油大漲2.01%，為每桶63.39美元，稍早前跌至61.74美元，亦創下5月21日以來最低價。

上周美國期油周線跌約9%，布蘭特期油周線下挫約8%，雙雙創下9個多月來最大的單周跌幅。全球新冠病毒確診數激增，市場擔心燃油需求恐將大幅放緩。

Fujitomi Securities首席分析師Kazuhiko Saito表示，油價在上周大跌後，於周一稍作喘息。我們預期本周會有更多調整，但由於對全球燃料需求放緩的擔憂持續升高，市場情緒可能持續看空。

隨著高度傳染性的Delta變種病毒肆虐，全球許多國家正持續收緊旅行限制以防止疫情不斷升高。

中國是全球最大的原油進口國，基於「零容忍」的防疫政策，該國重啟了嚴格的限制措施，使航運和全球供應鏈都受到衝擊。此外，美國和中國亦實施飛航量能限制。

美元走強也抑制期油買氣。周一美元指數逼近9個多月來新高。

近來新冠病毒確診數激增，促使聯準會決定將傑克遜霍爾（Jackson Hole）央行年會改為在本周五以線上方式舉行。在聯準會逐步朝縮減激勵措施邁進之際，此舉令市場更加關注該美國央行對Delta變種病毒造成之經濟影響的整體看法。