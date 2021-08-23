因亞洲地區變種Detal疫情肆虐，各地緊急措施，大陸省級邊界關閉，以遏制病毒的傳播，造成港口的船舶可能面臨14天的隔離，在需求疲軟影響下，亞洲乙二醇EG現貨報價續跌，單周跌逾5%，至每噸640美元，為連3周走跌。

另外，國際大廠MEGlobal開出9月份合約價在每噸870美元，較上月上漲30美元/噸，而殼牌Shell報每噸870美元，較前一個月漲40美元；市場人士表示，南亞計畫在年低12月至1月底檢修位於麥寮的年產能72萬噸4號乙二醇裝置，進行持續兩個月的歲修。(商品行情網)