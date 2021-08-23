臺灣自行車產業今(2021年)年上半年持續呈現高度成長，隨歐洲各國逐步解封，戶外休閒運動需求大增，自行車大廠備貨力道強勁，貿協組團前進歐洲最大自行車展EUROBIKE，搶攻疫後復甦商機。

自行車產業未因疫情影響銷售熱度，臺灣自行車產業今(2021年)年上半年出口值達28.2億美元，成長幅度高達47.5%；其中，德國市場更有高達67.1%的亮眼表現。隨歐洲各國逐步解封，戶外休閒運動需求大增，紛紛推動疫後新生活與刺激經濟消費，自行車大廠備貨力道強勁，持續下單，庫存水位降至歷史新低，廠商滿手訂單，但仍不會錯過EUROBIKE的盛會，展出最新產品以吸引買主。

臺灣自行車業者透過不斷研發、創新、設計等層面來提升產品品質，並自創品牌力求產品差異化，維持在國際市場的競爭力。

據德國二輪車工業協會（ZIV）表示，歐洲各國鼓勵與補貼民眾以自行車取代大眾運輸工具，且增設自行車道等基礎設施下，帶旺歐洲自行車市場買氣。同時，電動自行車為歐洲市場成長引擎，促進銷售並推升整體平均售價。據統計，德國2020年消費者平均支付1,279歐元購買一輛車，銷售額成長60.9%，自行車銷量則較前一年增加16.9%，達504萬輛；其中195萬輛為電動自行車，較前一年增長43.4%。ZIV預計，電動自行車未來將達市佔五成，電動載貨自行車最具成長潛力。

呼應「微移動(Micromobility)」及「智慧騎乘」等趨勢，臺灣自行車的全球定位除以發展中高階自行車為主外，也將結合數位行銷多元佈局。因全球疫情尚未緩解，為協助無法與會的臺灣廠商也能在EUROBIKE展上曝光，貿協規劃於9月1日至11月30日線上策展舉辦「台灣經貿網歐洲自行車展」，透過互聯網將我國自行車的產業推出國際邁進歐洲，為我國自行車產業注入商機。