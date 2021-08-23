新北市中和區20日發生一起強盜案件，被害人遭搶金鍊、手機及70萬現金，警方2小時後逮捕3名嫌犯，另一名未成年通知到案，新北市警友會中和辦事處主任張慶忠今（23日）前往頒發4萬破案獎金，感謝警方為治安犧牲奉獻，持續守護民眾生命財產安全。

新北市警友會中和辦事處主任張慶忠、副主任沈新傳、財團法人賢清文教基金會執行長張智倫、新北市議員陳錦錠今（23日）上午前往中和警分局頒發破案獎金，由中和分局長李建廣、偵查隊長陳嘉鵬代表接受。

張慶忠表示，中和警員2小時內偵破重大治安事件，及時逮捕嫌犯，讓被害人免於恐懼，為鼓勵警察同仁辛勞付出，特別致贈破案獎金，盼可以鼓舞士氣，也期勉同仁們防疫期間要照顧好自己，做好防疫措施，繼續為治安、交通努力，守護中和民眾。

陳錦錠指出，在議會內持續替基層警察爭取福利，讓他們可以無後顧之憂，除了有更好的工作環境外，同時也讓警眷可以免於擔心受怕。張智倫提到，疫情期間警察工作量倍增，發生重大刑案可以在短時間內立即破案，給予惡勢力迎頭痛擊。

據悉，17歲陳姓少年與19歲張姓男子、21歲陳姓男子及20歲王姓男子20日下午1時許，持刀棍、空氣槍及辣椒水，前往22歲李姓男子位於新北市中和區的倉庫行搶，得手金鍊、手機及70萬現金，警方2小時後循線逮捕3嫌，但70萬元現金早已不知去向，警方正進一步追緝贓款流向。