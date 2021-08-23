今年是大陸加入世界貿易組織（WTO）20年，同時今年11月將舉辦第12屆部長級會議。大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文23日表示，現在WTO面臨嚴峻的挑戰，個別國家將貿易問題政治化，採取單邊主義、貿易保護主義損害WTO有效性、權威性。而大陸將進一步擴大開放，努力為WTO的談判和改革提出中國建議，中國方案和中國的具體措施，來增強國際社會對WTO的信心。

根據第一財經引述王受文說，從大陸方面希望能在漁業補貼談判、貿易與健康領域、上訴機構改革、服務貿易的國內規制，以及投資便利化、電子商務等方面都能取得一些積極進展，也將支持WTO總幹事伊薇雅拉組織、協調WTO方面進行有效談判，取得有實際意義的成果。

此外，大陸商務部部長王文濤也指出，大陸積極共建「一帶一路」，深化與共建國家貿易投資合作，密切經貿、人文交流，分享大陸快速發展紅利。同時積極參與國際經濟治理，在G20、APEC、金磚國家等多邊場合提出中國方案、貢獻中國智慧，堅定維護以WTO為核心的多邊貿易體制，推動建設面向全球的高標準自貿區網路。