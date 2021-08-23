【旅遊經 洪書瑱報導】疫情煩悶，想出門走走看花，若您是北部民眾，不妨至位於新生公園內的「臺北玫瑰園」走走，園區分為品種區、花海區與育種家區及五彩玫瑰區等，是民眾輕旅行的私房景點！其中經營多年的「品種區」為了提供花迷們更舒適的觀賞環境，已進行封區整建，預計於明(2021)年以全新風貌帶給民眾更優質的賞花體驗。若您愛花或計劃賞花遊，臺北玫瑰園還有花區仍持續開放，除了數百種儀態萬千的玫瑰，季節性草花也以五顏六色姿態與之唱和。

雖然品種區暫不開放，但其他花區仍不捨豔陽的招喚臺北玫瑰園群芳競艷，其中玫瑰，包括：「大花月季」、「奇蹟」、「芭蕾舞裙」、「My Rose」、「雪拉沙德」等偏紅色系品種此時花開正盛，還有源自北宋時期的古老玫瑰品種「粉妝樓」則兀自高雅白淨。植被植物「松葉牡丹」、「飄香草」及「倒地蜈蚣」亦紛紛以色彩繽紛樣貌，也為玫瑰點綴或爭豔，讓園地成為生氣之所，民眾可以至新生公園臺北玫瑰園，觀賞多種花「式」風情。

芭蕾舞裙的花色會隨陽光照射而變化出不同花色

踏進「五彩玫瑰園」入口，很容易就能找到具有濃郁香氣的「粉妝樓」，在烈日下花朵顯得小巧白皙，花瓣數非常多，屬強健多花，也是中國最古老的玫瑰品種。旁邊栽種同屬強健多花、具濃香的「大花月季」，貴氣的暗紅色花瓣還可做為果醬使用，也適合做大範圍庭院美化植栽；臺灣本土培育現代大花玫瑰「奇蹟」的花瓣為桃紅白色絞紋，高心杯狀花型，為巴龍洛察在臺灣的芽變品種，開花持久帶有強香，若您欲栽種玫瑰，因為臺灣人氣品種，初學者栽種相對易上手。

「臺北玫瑰園」中的玫瑰。

花海區內的「芭蕾舞裙」花瓣會隨陽光照射而變化出不同顏色，乳黃色粉紅覆輪，具花香的波浪辦，屬現代雜交玫瑰，2018年台灣芳香園藝育種，恰好與「飄香草」的日文名稱相同。

「臺北玫瑰園」中的玫瑰。

「臺北玫瑰園」中的玫瑰。

行至育種家區，視線立刻黏著在日本木村卓功育種的2款紅色系灌木玫瑰，「My Rose」屬火紅色的盃型至簇生型，四季開花，高溫時呈現亮紅色的簇生狀花型，圓滾小巧的豔麗花朵卻飄散著清雅微香。低溫時成偏濃紅色的杯型花，具有抗病也耐熱、耐寒特性。植株低矮花量多，單花花期持久，花朵打開後，花色也幾乎不會改變，也適合當作切花來利用。

「雪拉沙德」是深桃紅帶紫色，花瓣前端尖，花名來自於一千零一夜「雪拉沙德」甚至就是故事的女主角，花名來自於《一千零一夜》中勇敢美麗又聰慧的女主角之名，深桃紅帶紫色，花瓣前端為波浪尖形，花香為大馬士革為基底的香味融合果香，帶有淺淺茶香及辛香料韻味。與眾不同的花型與香味辨識度極高，在夏日持續開花，是新生公園人氣品種。

「臺北玫瑰園」中的玫瑰。

「臺北玫瑰園」中的玫瑰。

除了玫瑰之外，新生公園廣植「松葉牡丹」、「飄香草」及「倒地蜈蚣」，均為低矮的株叢密集地被植物，因擴展性佳、莖匍匐貼地生長的特性，可以代替草皮減少土壤流失，極具使用及觀賞價值。黃澄澄的「飄香草」是園區內最常見到蜜蜂穿梭其中的植物，耐熱度極高，日文名為リトルチュチュ，意為芭蕾小短裙，與玫瑰「芭蕾舞裙」日文同名！花朵和莖葉都有股淡淡水果香，嬌嫩的枝條在風中輕輕搖逸，就像飄逸的芭蕾舞裙般令人賞心悅目。

倒地蜈蚣沿地表生長，莖葉有許多分支，狀似蜈蚣而得名！藍紫色的小花有個精緻浪漫的名稱「不忘你」，但亦被稱為「倒地蜈蚣」，由於其沿地表匍匐生長，莖葉有許多分支，形似蜈蚣而得名。植株莖節長出的不定芽將莖牢牢固定在地上，又稱為「釘地蜈蚣」。在中醫研究中，倒地蜈蚣不僅能消炎、止痛，更能預防脂肪肝；多色混植的「松葉牡丹」就像彩色花毯，容易栽種又耐熱，被稱為太陽的孩子，是夏日必種的花朵，易以扦插法繁殖，單瓣或是重瓣都具有花型優美及花色艷麗的優點。

松葉牡丹就像彩色花毯，易栽種又耐熱，被稱為太陽的孩子

公園處圓山公園管理所主任蘇新富表示，新生公園夏日花期一波接一波，公園處員工及志工隊不畏烈陽，進行玫瑰栽培、施肥等工作，並加強凋謝枝葉修剪，讓玫瑰花期不中斷，民眾大都一年四季都能賞花，隨時都能欣賞到絕美的花海，民眾可藉由美景和花香，讓身心靈都能獲得療癒。相關花訊等資訊可至臺北玫瑰園FB粉絲專頁，或致電圓山公園管理所洽詢。

圖片：部分為洪書瑱攝影、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供