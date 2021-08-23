北韓正加緊努力要攔阻傳染力更強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株，國營媒體「勞動新聞」今天報導，北韓已自行研發出核酸檢測（PCR）設備來執行冠狀病毒篩檢工作。

路透社報導，這個孤立的國家迄今尚未證實任何COVID-19病例，但已對外封閉國境、限制旅行，並實施嚴格的預防措施，將疫情視為攸關國家存亡的大事。

北韓執政朝鮮勞動黨旗下報紙「勞動新聞」（Rodong Sinmun）指出，北韓國家科學院（State Academy of Sciences）科學家和技師已首度研發出這套符合全球標準的PCR篩檢系統。

在國際制裁和邊境封閉下，北韓貿易量銳減，這套設備被稱為領導人金正恩推動將機械、工具和材料在地化努力的近期成就之一。

北韓先前實施PCR篩檢作為國際承認的標準COVID-19診斷方法，但必須仰賴包括世界衛生組織（WHO）等外部協助。

官媒北韓中央通信社（KCNA）今天也報導，北韓正在加緊對抗病毒，以抵禦肆虐全球、傳染力極強的Delta和Lambda變異株。

報導說：「有關當局正在制定計畫要讓消毒作業標準化，並預防辦公室和工作場所人員和物資無秩序地流動，同時加強教育和控管，確保所有人都能遵守規範，包括在公共場合佩戴口罩。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1100823