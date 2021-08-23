遠東航空2019年4月間傳出前董事長顧問兼總經理曾金池閃辭消息，曾當時未正面回應此事，事後更提告請求遠航給付資遣費98萬餘元。台北地院認為，雙方契約應與2019年4月30日合意終止，曾的請求無理由，判他敗訴，可上訴。

曾金池主張，他自2014年5月31日起任職遠航擔任董事長室顧問，2019年4月10日時任副董事長鄭晴文口頭通知他隔天不用上班，薪資、勞保、健保計算至同年月30日，但未依勞基法發給他資遣費。

曾金池說，遠航因經營不善曾有欠薪情況，他因此在被通知解雇當天，口頭告知遠航違反勞動契約，因此依他的月薪18萬餘元計算，遠航應給付98萬5271元資遣費。

遠航抗辯，公司對外稱曾金池為「營運長」，曾負責營運事務，職務性質屬「委任關係」的經理人，與遠航不是僱傭關係，應不能依勞基法請求資遣費，且公司還給曾100萬餘元離職金，因此認定曾的請求無理由。

遠航並指，曾金池職位僅次於董事長，負責綜理公司對外全部事項、簽署重要文件，並知悉業務祕密，卻在外設立創源資本管理有限公司，營業項目為「投資顧問業、航空器及其他零件批發業、不動產租賃業」等，已違反經理人忠實義務。

北院認為，曾金池主張有口頭表示因欠薪而終止勞動契約，但遠航否認，曾也未提出證據證明，因此無論雙方是勞動契約還是委任契約，應已於2019年4月30日合意終止，遂認定曾的請求無理由，判他敗訴。