名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）至今還恨著前隊友雷艾倫（Ray Allen），他最近在IG轉貼當年塞爾提克「4巨頭」合照時，居然從照片中剪掉了站在最右邊的艾倫，只留下自己和隆多（Rajon Rondo）、皮爾斯（Paul Pierce）3個人。外界早知道他們有心結，但是沒想到賈奈特已經到了不肯讓艾倫進入自己照片裡的程度。

KG just cropped Ray Allen out on his IG story💀 pic.twitter.com/8LJIx33QLo — BostonCelticsForever (@BostonCelts4eva) August 22 2021

艾倫在2007年6月被超音速（雷霆）賣到塞爾提克，賈奈特在2007年7月從灰狼被賣到塞爾提克，皮爾斯是1998年選秀被塞爾提克選上，隆多是在2006年選秀被塞爾提克挑中，4個人就這樣湊在一起，立即摘下2008年總冠軍。

當時隆多還未成名，外界以「GAP連線」來稱呼其他3人為「3巨頭」。儘管球隊戰力強大，艾倫卻與賈奈特、皮爾斯不睦，後來總教練瑞弗斯（Doc Rivers）有意重用隆多，打算把艾倫降為替補，更是激發了艾倫與隆多的尖銳矛盾。

合約到期之前，艾倫要求3年2400萬美元續約，但塞爾提克只肯拿出2年600萬美元。艾倫在自傳裡寫道：「你們要給我減薪，要讓我打替補，要給隆多擔任攻擊重心，那我為什麼要簽這個合約？」

2012年東區決賽，熱火7場大戰逆轉擊敗塞爾提克，賈奈特等人認為艾倫沒有認真打球，賽後居然還跟熱火的詹姆斯（LeBron James）眉來眼去，對他頗不諒解。後來艾倫果然跳槽熱火，幫助詹姆斯完成連霸（2013年總冠軍）。有趣的是隆多在老戰友都退休之後，也跑去湖人跟詹姆斯組隊，拿下2020年總冠軍。