樹林、山佳地區的都市計畫20日經新北市都委會審議通過，都市計畫總面積約928.88公頃，並將部分廣場兼停車場用地變更為停車場用地，以提高公共設施用地利用多元性，計畫下月將提交內政部審議。

樹林都市計畫、樹林山佳地區都市計畫於2011年間發布第二次通盤檢討，迄今已逾20年，新北市政府城鄉發展局長黃國峰表示，因都市計畫面積大，人民陳情多，加上早期都市計畫發展與現況不吻合，所以召開多次會議，第三次通盤檢討整合樹林、樹林山佳地區都市計畫，檢討後計畫導入公共設施立體化使用、文化資產保存，更重要就無使用需求用地檢討變更以保障地主開發權利。

黃國峰說，通盤檢討範圍整併樹林、樹林山佳地區都市計畫，消除計畫介面不相容性，以利未來整體發展，範圍包含樹林都市計畫區約674.88公頃及樹林山佳地區都市計畫區約254公頃。

考量近年來都市化發展迅速，人口集中於都市地區，導致公共設施服務水準降低、停車需求增加等問題，黃國峰說，計畫導入公共設施立體化使用精神，將計畫範圍內部分廣場兼停車場用地變更為停車場用地，以提高公共設施用地利用多元性，未來除可提供市民停車空間外，如有市民活動中心、公托中心、圖書館等需求將可一併設置。

此外，考古遺址配合文化資產公告範圍，計畫也將部分土地變更為保存區，以保存地方文化資產；另配合沙崙排水設施檢討，將無使用需求的河川區檢討變更為毗鄰分區，還地於民，以兼顧土地所有權人的權利及居住安全。