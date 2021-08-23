從事鐵工的林姓男子與大他11歲的林姓應召女，去年2月16日晚間到新竹某摩鐵休息，林男趁女友洗澡時查看手機，發現女友竟喊別人「老公」，當場抓狂勒昏林女後，浸入浴缸溺斃，再以垃圾袋包裹屍體，運到桃園市山區棄屍，一審法院認定2人是性交易，並非男女朋友關係，高等法院維持一審見解，今依殺人等罪判他無期徒刑。

34歲林男家住台中，在新竹市從事鐵工，在網路結識45歲林姓應召女，2 人都曾有過婚姻並有小孩，2人相識2年，每周會相約性交易1到2次。去年2月16日晚 間2人赴摩鐵共度春宵，林男趁她洗澡時偷看手機，懷疑她另結新歡 ，雙方激烈爭吵。

林男盛怒下，狠掐林女脖子，等他回過神，林女已昏迷，林男見狀，卻將林女浸入浴缸內，導致溺斃死亡，再用大型黑色垃圾袋包覆屍體，搬進汽車後行李箱，17日凌晨4 時駕車離開，一路開到桃園市羅馬公路山區，將屍體拋下邊坡，再返回摩鐵。

由於林女女兒因林女徹夜未歸，擔心母親安危報警，警方調閱監視 器，發現林女最後身影是騎機車停在摩鐵附近，步行進入林男投宿房間，林男翌日清晨外出4小時後折返，中午單獨退房離開，未見林女蹤影。

警方發現林男從國道3號一路南下台中，林父稱兒子沒回家，警方 透過手機也無法聯繫到人，最終在雲林縣找到林男。

林男被捕時，聲淚俱下說是一時氣憤，才會失手掐死女友，並非預謀犯案。警方18日深夜帶他到桃園市羅馬公路棄屍地點尋找林女屍體 ，由於現場一片漆黑，警方花數小時在草叢懸崖搜索，直到19日凌晨才在邊坡下約10公尺草叢發現黑色垃圾袋，尋獲林女屍體。一審與二審法官依據相關事證，認定2人並非男女朋友，只是性交易關係，林男卻殘忍地勒掐林女脖子，再將她浸在浴缸水中直到窒息死亡，顯見殺意甚堅，高院仍依殺人等罪判林男無期徒刑。可上訴