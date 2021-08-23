清潔人員從事大樓外牆清洗作業具高風險，勞工局提醒應做好防範。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市鼓山區一棟銷售中的新建大樓，8月初有清潔工在毫無任何安全防護措施下，站在高處擦玻璃，嚇壞路過民眾，高市勞工局獲報前往檢查，雖已未見違規情形，但仍依舉報事證責任事業單位說明，並將追究雇主違法行為，依職安法規定，最高可處30萬罰鍰！

勞工局指出，外牆清洗作業風險高，作業期間，若勞工輕忽工作安全，會造成墜落傷亡的意外，勞工局舉出全國發生的5件血淋淋災害案例指出，有勞工因看到大樓3樓會議室外上層窗戶很髒，擅自爬到窗外擦窗戶，不慎墜落地面死亡；有大樓辦公人員進行例行性大掃除，在未配戴任何防護具之下，跨越窗戶，冒險站在遮雨棚上擦窗，不慎踏穿採光罩墜落地面致死。

此外，也有清潔工在大學校舍5樓教室執行清潔工作，其中1名勞工站在課椅上，緊鄰護牆邊使用掃把清潔天花板時，因重心不穩跌落護牆外，經送醫不治；也有勞工在大樓外牆從事清潔及防水漆塗覆作業時，因解開安全帶掛鉤，欲爬出吊籠至15樓外牆露台時，發生墜落傷重不治；另有2名洗窗工人結束洗窗工作，操作吊籠下降至2樓時，吊籠的一端纜線突然斷裂，2工人墜落地面，幸好送醫無大礙。

勞工局局長周登春指出，大樓外牆清洗或修繕作業，具有高度危險性，應選用適當的作業方式進行，若採用吊籠作業，作業前，除吊籠應經檢查合格外，人員也應接受吊籠操作人員安全衛生教育訓練，訂定相關作業安全標準以供勞工遵行，落實作業前機具及支撐構造物安全檢點，作好作業區域管制並設立警告標示。

勞檢處長郭清吉表示，在2公尺以上高處作業，除高樓層採吊籠作業，較低樓層也可搭配合格高空工作車作業，從事吊籠及高空工作車作業，仍應確實佩戴安全帽及掛勾安全帶，隨時注意四周狀況，禁止擅自解除安全防護站立或至工作台外作業。