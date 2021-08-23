北市動保處將在9月8日至11月8日，開設貓犬學校秋季班靜態課程，以及專屬狗狗的動態課程，課程免費，名額有限。（北市動保處提供／張穎齊台北傳真）

154隻走私貓慘遭安樂死，毛孩生存權備受關注，為讓民眾更了解毛孩需要的正確保健及身心靈狀況，北市動保處將在9月8日至11月8日，開設貓犬學校秋季班靜態課程，以及專屬狗狗的動態課程，課程免費，名額有限，歡迎上網預約報名。

疫情期間，許多民眾宅在家與毛孩相處，動保處為幫飼主解惑，自9月8日至11月8日將在松山、大安、北投及信義社區大學開設貓犬學校秋季班靜態課程，民眾可直接向社大報名參加，動保處也會先進行毛孩的健康措施審查，通過者將由社區大學於開課前發送錄取通知。

動保處表示，另外也會在內湖社大開設「狗狗快樂玩才藝」、萬華社大開設「狗狗生活沒煩惱」的動態課程，這2項課程是帶著狗狗一同學習，讓狗狗學習才藝、懂得獨處、不搗蛋，採線上預約報名制，每堂限額12組，每季報名人數踴躍，名額有限，務必盡快完成報名。

動保處指出，秋冬來臨之際，毛孩正需要適當保健，動保處提供4門靜態課程，特別邀請具「日本JPMA寵物按摩協會」認證的老師蔡昌憲，在大安社大講授，透過按摩喚醒寵物自體機能，循序漸進地找回健康身體。

杜瑪動物醫院醫師林永富獸及全國動物醫院獸醫師群，將分別於北投社大及信義社大開課，為飼主專業解說狗貓常見的健康問題，提供寵物預防醫學觀念；而狗狗行為訓練課程一直是新手飼主的最愛，將由國際犬隻行為教育學院的行為諮詢師許朝訓進行專業指導，讓飼主從了解毛孩行為開始，一步步建立與毛孩的良好關係。