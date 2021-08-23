長榮法說會上周五落幕，總經理謝惠全持續看好未來營運基本面，某大型投顧研究機構也上調長榮的目標價至280元，引起PTT網友們熱議，甚至有人爆出該研究機構為元大投顧，並透露元大疑似受到現增案影響，從6月後就沒有再更新陽明的報告，再度引發熱烈討論。

工商時報報導，由於航運供需失衡狀況未解，加上長榮法說會點出供需失衡為新常態，營運基本面持續亮眼，因此大型投顧研究機構看好，長榮2022至2023年的獲利維持高檔，並重申「買進」評等，將目標價由270元上調至280元。

此消息一出引起PTT網友熱議，有人推斷上調長榮目標價的投顧為元大投顧，並加碼透露元大從6月3日後就沒有再更新陽明的研究報告，卻一直持續發布長榮的報告，讓該名網友笑稱，元大好像真的很恨陽明。

元大為陽明現金增資案的承銷商，當時每股發行金額為182元，但在陽明宣布現增後，股價出現劇烈波動並跌破現增價182元，不過元大仍依合約精神完成增資案，但公告7月自結獲利時，元大基於風險控制原則，已全數出清認購陽明的股票部位，這也使元大單月獲利大幅縮水約10億元。

對此，網友紛紛留言表示，「元大真的恨陽明恨得要死」、「元大：長榮目標價280，陽明目標價2.8」、「陽明恐怖到，券商不敢再碰」、「元大絕口不提陽明XDD」、「笑死，航運每天都有戲」、「元大是不是恐怖情人」、「他那時候不倒貨，陽明早上300了，在那邊搞，說到底就是瞎操作」、「可能因為緘默期不能出報告吧」、「緘默期吧，但這話題還蠻好笑的」。

儘管如此，還是有人認為依照近期航運股的走勢，挑戰目標價還是要看市場籌碼的態度，「還是要看籌碼面給不給面子吧」、「這段時間這樣跌，很難相信會再衝那麼高」、「看報告貨櫃跟驅動明年一樣賺，但市場買不買單才是重點」、「先漲個3天再說會破200吧」、「等到長榮量能回到50萬張以上，才可能破前高」、「快翻倍的目標價，先到200再說」。