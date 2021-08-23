金融業很久沒有舞獅慶賀的場面了，台新金(2887)旗下台新人壽，今天於台新人壽大樓總部舉行更名揭招儀式，現場舞獅祥獅獻瑞討吉祥。台新人壽加入也真正完成了台新金董事長吳東亮的金控版圖最後一塊拼圖！儀式由台新金控總經理林維俊及台新人壽董事長蔡康共同主持，保發中心董事長桂先農、壽險公會理事長黃調貴亦親臨參與表達祝賀。林維俊表示，壽險是長期事業，初期持續投注資本讓產品完備，提升業務能力。蔡康則指出，台新人壽下半年新契約的營業目標可以達到40億元以上。

台新控併購保德信人壽一案，經過兩個多月的合併，於今（23）日更名為台新人壽。林維俊表示，今年是台新金控成立20年，完備了銀行、保險、證券三具主要業務引擎，將盡速跟上同業的發展步伐，同時也再度向金管會表達感謝，在台新金控申請投資保德信人壽到更名為台新人壽的每個重要時點，都提供了專業審理、指導及協助，感謝金管會圓滿了台新金控發展的重要里程。

台新人壽董事長蔡康表示，「台新人壽．全新為你」為全新的形象主張，更名為台新人壽後，將從「新」出發滿足客戶全方位需求。台新人壽既是一家全「新」的人壽保險公司，同時也蘊含十度模範壽險公司的優異傳承，將持續發揮保險保障的功能之外，亦將藉由壽險顧問及銀行保險通路的支持，創新規劃多元完整的產品與服務。

蔡康表示，疫情對壽險顧問客戶開發會有衝擊，同時在合併後，也會有新產品開發、系統對接等問題待處理，公司也已經積極在召募內外勤人員。

林維俊強調，台新金控增添台新人壽子公司之後，除了積極整合金控業務資源，提升資產效能，發揮營運綜效之外，將持續尋找適切的併購及業務擴張機會，並將持續布建海外營運據點，以滿足海內外客戶跨國金融服務需求，未來更將以積極多元的永續策略及作為，紮實穩健的朝企業永續的方向邁進。