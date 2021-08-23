巨大(9921)今日除息，每股配息8元，開盤參考價為298元，多頭挾著自行車產業熱絡，業績樂觀以待，股價開高後，一分鐘內完成填息，表現十分強勁，盤中最高曾衝至322元。

2020~2021年自行車市場連2年需求強勁，其中，電動自行車今年需求更較去年成長3倍，業者擴產還是供給不足，不過，運價高漲及零組件短缺多少也壓抑了業績表現。觀察巨大7月營收已連續4月營收達到69億元，挾著產品組合優化及產品價格上漲，獲利影響可望降低。

巨大將斥資4800萬美元啟動建置越南廠計畫，可望在2023下半年投產，長期預計產能可達100萬台。巨大上半年在大陸及歐美三大主要市場，營收以原幣計算皆較去年同期成長超過2成，上半年自有品牌E-bike營收金額較去年同期成長40%，連同代工業務，整體E-bike占巨大集團營收達30%。

巨大2021年第2季稅後純益18.5億元，季增9.22%，年增21.55%，每股純益4.93元；上半年稅後純益35.5億元，年增65.1%，每股純益達9.47元。