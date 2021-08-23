因應民眾在公共政策網路平台聯署提案「國、高中上課時間改為9時30分到17時」，全國家長團體聯盟也對全國4881位國人完成調查，贊成9時30到校的人數為1156人（24.6％），不贊成的人數為3534人（75.4％）。也就是超過3／4的人不支持國高中生9時30分才到校上課。

針對此議題，教育部8月19日及24日舉辦公聽會，其中19日的公聽會已完成，絕大多數參加的學生也不支持每天上學時間延後到9時30分，不過他們倒是有很大共識，認為現行的早自習應該取消，或由學生自主決定要不要參加。

全家盟 對此引起全國親師生高度關注的議題，啟動了全國性的網路問卷調查（自8月14日下午2時到8月17日上午7時，共計65小時，共收集全台灣各縣市4881人的意見，包含家長（61％）、學生（17％）、教育人員（11％）及社會人士（11％）。

調查顯示，贊成9時30分到校的人數為1156人（24.6％），不贊成的人數為3534人（75.4％）)。 進一步分析，學生認為可延後到9時30分的比例最高達 64.5％，其次為家長18％、老師17％。家長和老師認為可延後到8時的比例最高、達到50％，其次學生也有31％。

調查中贊成適度延後上課時間，學生、老師及家長均提及考量到睡眠、健康及交通等因素。現行7時30分到學校、因交通故必須6時或更早起床，睡眠時間不足、影響到上課專注力。也有家長提到，孩子有效率的學習與身心發展比長時間的待在學校更為重要。

至於反對延後上課時間到9時30分，學生及老師都提到課多上不完，家長也多認為延後放學會讓課後補習時間延後，連帶影響之後的作息時間，最終導致更晚睡覺，惡性循環。且部分學生須由家長接送上學，上課時間能配合家長上班時間也非常重要。

全家盟表示，學生延後上課時間之議，政府可通盤考量，但這是孩子對師長發出的求救訊號，真正的問題應不在可延後多少上課時間，而是政府應正視並協助孩子，面對國高中學生長久以來身心俱疲的學習困境，為孩子落實學習、升學制度的合理性。