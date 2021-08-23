WTA 250等級芝加哥公開賽，姊妹組合詹詠然／詹皓晴出擊，首戰6比3、6比0輕取智利賈提珈(Barbara Gatica)及巴西佩芮拉(Rebeca Pereira)，為芝加哥賽事打出好的開始。

詹詠然／詹皓晴在東京奧運及辛辛那提大師賽都排進種子，可惜都出師不利、第1場就無奈落敗，來到芝加哥順利發揮第2種子的實力，5次破了對手發球局、並賞對手一個「甜甜圈」，第1盤到第2盤跨盤連拿9局，狀況看來相當不錯。

雙詹接下來要面對美國組合巴蒂絲特(Hailey Baptiste)／劉婧文以及荷蘭范德胡克(Rosalie Van Der Hoek)／比利時齊默蔓(Kimberley Zimmermann)之間的勝方，期待再接再厲。

在ATP 250級溫斯頓撒冷公開賽奮戰台灣男子選手吳東霖也傳回捷報，會外賽連續打出兩場佳作，首輪6比0、6比0擊退美國楊恩(Donald Young)，第2輪再以6比4、6比3重挫擁有5座大滿貫男雙冠軍的法國好手埃貝爾(Pierre-Hugues Herbert)，生涯首度打進ATP巡迴賽男單會內賽。

吳東霖首場ATP男單會內賽對手是世界排名第70的義大利選手馬格爾(Gianluca Mager)，是雙方生涯首次交手，吳東霖也給自己信心喊話，在臉書表示：「歷史性的時刻，加油！」