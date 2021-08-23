國產高端疫苗今起開打，台北長庚醫院今也在台北田徑場駐點，為民眾施打疫苗。台北長庚醫院副院長黃集仁表示，民眾施打意願相當踴躍，上午10點半已有200人接種完畢，施打率為9成7，目前為止雖未看到有人出現不適症狀，不過他也提醒，打完後若有出現顏面失調情況，應盡速就醫。

黃集仁今（23）日上午接受媒體採訪時指出，上午及下午預約高端人數皆為300人，但上午場實際到場人數為292人，施打率為97.3%，他表示民眾很踴躍，開打不到2個小時，10點30分已經有200位民眾接種完畢。

黃集仁說，目前接種站並無看到任何特殊情況，也未出現民眾接種後身體不適等反應，雖然高端與其他疫苗相比副作用較小，但施打後仍要注意身體狀況，盡量維持正常生活作息，使自己的免疫力及抵抗力保持在最佳狀態，不要讓身體太過疲累。

黃集仁補充表示，接種疫苗後有局部肌肉痠痛都是正常現象，若出現顏面失調副作用，就要趕緊至醫院就醫。

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