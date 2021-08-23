比屍臭味還臭！命案清理師爆19孤老死悲歌 警破門狂吐、善後撞詭事嚇爆

人往生後都希望親友陪在身邊，走完人生最後一哩路，但近年台灣孤老死的比例越來越高。你能想像嗎？工作環境要與血水、屍臭味為伍，如此惡劣的狀態下，除了得克服身心狀況外，仍要堅守崗位，一名從事命案現場清理師的于璥菖接受《中時新聞網》訪問，談及工作日常及孤老死悲歌。

于璥菖透露，一般命案現場環境相當髒亂。(照片/于璥菖 提供)

何謂命案現場清理師，也就是非自然身亡所造成的汙染，在葬儀社將遺體接體後，後續將環境清潔及消毒，主要清理屍水、屍血、屍臭等。于璥菖談及，一般會需請到清潔的命案地點，多半是被發現時間已久、環境污染高比例的惡劣狀況下，于自述，已處理過50、60場命案清潔，其中不乏有社會知名命案、輕生的等，現場屍水、屍血都已成果凍狀，還有正常人無法忍受的屍臭味。

命案現場環境髒亂，難以想像亡者生前居住在此。(照片/于璥菖 提供)

究竟屍臭味是什麼味道?于進一步分析，一般會以死老鼠來形容，時間長達二周以上、數量多，再加上腐肉臭味，大概與屍臭味會接近，但也無法相提並論。

命案現場不僅臭味薰天、環境也相當惡劣。(照片/于璥菖 提供)

近年受大環境不景氣，又遭逢疫情影響，于璥菖感嘆表示，近日處理案件，多半為長輩孤老死案件，雖自己已有幾年特殊清潔的經驗了，但看到獨居老人有生之年，最後卻沒有善終，且幾乎都是往生一段時間才被發現，在環境很凌亂狀態下，令人不勝唏噓。

外界視命案清理師為神聖工作，于璥菖謙虛表示，受委託人之託，將亡者生前現場，盡可能恢復到完美狀態。(照片/游定剛 拍攝)

于談及，日前處理中部一件住在貨櫃屋裡孤老死案件，屋內完全沒有水、電，僅靠著鄰居接電、牽水過活，室內擺著幾張簡單桌、椅，吃、喝完的雜物凌亂不堪，一旁衣架上僅掛著幾件衣服，場面相當淒涼。

于璥菖相當感嘆，光是全國三級警戒，自己就處理19件孤老死的案件。(照片/游定剛 拍攝)

外界將命案現場清理師，視為一份很神聖的工作，于璥菖謙虛表示，自己平常心看待，只當作別人所託付的工作，憑著自己專業知識、技術及最先進的科學設備等，幫委託人將往者生前最後現場，把它恢復到最完美的狀態。