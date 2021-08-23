高端疫苗今天首日開打，桃園傳出有一名30歲賽姓美籍女接種完後當場倒下，目前人已清醒，另名47歲畢姓男子打完喘不過氣，不久癱軟嘔吐，隨即被送往醫院急救，對此，新北市衛生局表示，新北目前尚未接獲民眾施打不適狀況回報。

第六輪高端疫苗施打，新北市配發到15萬6048劑疫苗，共有10萬9271位預約施打，預約比例70.2％。

高端開打首日 桃園驚傳2人不適 美籍女接種後倒地
新北升格後環保葬增7倍 今舉行首場海葬儀式
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