高端開打首日 新北未接獲接種後不適回報 12:592021/08/23 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國產高端新冠肺炎疫苗23日上路開打，總預約人數近60萬人，將在29日前陸續完成接種，台大醫學院體育館接種站23日一早有許多民眾前來接種高端疫苗。（示意圖，黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高端疫苗今天首日開打，桃園傳出有一名30歲賽姓美籍女接種完後當場倒下，目前人已清醒，另名47歲畢姓男子打完喘不過氣，不久癱軟嘔吐，隨即被送往醫院急救，對此，新北市衛生局表示，新北目前尚未接獲民眾施打不適狀況回報。 第六輪高端疫苗施打，新北市配發到15萬6048劑疫苗，共有10萬9271位預約施打，預約比例70.2％。 高端開打首日 桃園驚傳2人不適 美籍女接種後倒地 新北升格後環保葬增7倍 今舉行首場海葬儀式 #新北 #未接獲 #不適 #回報 #開打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中老翁心窩劇痛誤為主動脈剝離 竟是膽結石作怪 10:402021/08/23 健康 高端開打首日3人不適 桃園巿衛生局公布檢驗結果 14:522021/08/23 生活 高端開打首日 藍委轟沒抗體就向陳時中提訴訟 14:412021/08/23 政治 高雄科工館接種高端民眾年輕化 區長：因疫苗選擇不多 12:022021/08/23 生活 823開打高端 藍委想到蔡英文一番話批：說的跟做的完全不一樣 13:142021/08/23 政治 打高端又1人不適 26歲女短暫失去意識送醫 13:172021/08/23 生活 高端開打首日 醫曝接種站施打率：出現1症狀應就醫 13:482021/08/23 生活 國產高端今開打 蔡總統上午直播打疫苗 04:102021/08/23 焦點要聞 與確診者通宵打麻將 桃園＋1 04:102021/08/23 地方新聞 蔡英文稱8月底有疫苗抵台 陳時中給答案 14:582021/08/23 生活 辛辛那提網賽》延續東奧金牌氣勢 小祖維瑞夫輕鬆封王 08:272021/08/23 體育 生活熱門新聞 打高端3人不適 陳時中證實都是同一原因 2種人先別打 - 生活 高端開打首日 桃園驚傳2人不適 美籍女接種後倒地 - 生活 蔡英文稱8月底有疫苗抵台 陳時中給答案 - 生活 高端開打首日 醫曝接種站施打率：出現1症狀應就醫 - 生活 打高端又1人不適 26歲女短暫失去意識送醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。