高端疫苗今天首日開打，桃園傳出有一名30歲賽姓美籍女接種完後當場倒下，目前人已清醒，另名47歲畢姓男子打完喘不過氣，不久癱軟嘔吐，隨即被送往醫院急救，對此，新北市衛生局表示，新北目前尚未接獲民眾施打不適狀況回報。

第六輪高端疫苗施打，新北市配發到15萬6048劑疫苗，共有10萬9271位預約施打，預約比例70.2％。