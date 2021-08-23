今年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試已於7月17日舉行，並於今天中午12時公布成績，共有6152人通過，通過率為67.37％（以符合考試資格的到考人數9131人為分母計算)，較去年的50.107％大幅提高17個百分點。

110年度首度實施素養導向的教師資格考試，各科題型除選擇題、非選擇題外，首次納入綜合題（得包括選擇、是非、配合與問答題），其題目情境貼近教育現場，旨在透過接近真實情境的問題，讓師資生關連所學與教育現場的應用。

教育部表示，這次考試符合通過條件的應考人共有6152人，其中包括特殊教育師資類科535人、中等學校師資類科2601人、國民小學師資類科1773人、幼兒園師資類科1243人。

教育部強調，教師資格考試屬於門檻性質評量，是應考人對自己學習成果的檢核，成績達到標準即為通過。根據規定，符合下列各項規定者為通過：「應試科目總成績平均滿60分；應試科目不得有2科成績均未滿50分；且不得有1科成績為0分；缺考之科目，以0分計算。」

教育部說，考試成績單於放榜後同步開放應考人自行查詢列印，應考人可於8月23日中午12時起至10月29日止自行至本考試網站（https：／／tqa.ntue.edu.tw）列印成績單。

教育部指出，106年師資培育法修正施行後，高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試為受理應考人依「先考試後實習」新制應試，此類應考人通過教師資格考試後，可向師資培育之大學申請修習教育實習。

至於採行舊制已經完成教育實習課程，並參加今年考試的應考人，於通過考試後可申請教師證書。請於今年年8月25日前與原師資培育大學（師資培育中心或相關業務承辦單位）聯繫，以確認證書申請資料。

教育部表示，教師證書核發作業期間，倘欲參加各縣市教師甄選 （包括代理教師甄選），得備齊「修畢師資職前證明書或證明」、「教師資格考試通過證明(如成績單) 」及「修習教育實習成績及格證明」，採切結方式報名應考，切結繳交教師證書時間，依各縣市教甄簡章辦理。